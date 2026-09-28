Giulia Stabile, nuova vita a Londra: "Mi sono creata una famiglia là"

Dai banchi di "Amici" alla nuova vita a Londra. Giulia Stabile, ospite a "Verissimo", ha raccontato il periodo d'oro che sta vivendo, a partire dal "sogno" di essere entrata a far parte del corpo di ballo della popstar spagnola Rosalìa.

"Londra è una terza casa dopo Roma dove ho papà e Barcellona dove c'è mamma anche se questa l'ho scelta per me", spiega la ballerina vincitrice, nel 2021, nella ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. "Mi sono creata anche là una famiglia e nuovi amici, ho tutto", aggiunge Giulia, prima di rispondere alla domanda sull'amore.