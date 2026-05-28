Gli appuntamenti onerosi

Carissimo Giugno, quali sono le principali scadenze fiscali del prossimo mese

Dalla rottamazione quater all'Imu fino all'apertura - ormai avviata - del 730 per la dichiarazione dei redditi

di Giulia Ronchi
28 Mag 2026 - 12:32
01:10 
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L'Agenzia delle Entrate pubblica il calendario con le scadenze fiscali di giugno. Escluse le principali (Imu, 730, rottamazioni) sono 92. Si parte il primo del mese con il pagamento della 12esima rata della rottamazione quater, e della quarta rata per coloro che sono stati riammessi in un secondo momento. I pagamenti dovranno essere effettuati con una tolleranza massima di 5 giorni feriali, quindi entro e non oltre l'8 giugno. Il 30 inizieranno anche le riscossioni della quinta definizione agevolata.

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