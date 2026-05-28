Carissimo Giugno, quali sono le principali scadenze fiscali del prossimo mese

L'Agenzia delle Entrate pubblica il calendario con le scadenze fiscali di giugno. Escluse le principali (Imu, 730, rottamazioni) sono 92. Si parte il primo del mese con il pagamento della 12esima rata della rottamazione quater, e della quarta rata per coloro che sono stati riammessi in un secondo momento. I pagamenti dovranno essere effettuati con una tolleranza massima di 5 giorni feriali, quindi entro e non oltre l'8 giugno. Il 30 inizieranno anche le riscossioni della quinta definizione agevolata.