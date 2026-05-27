Tra Caf e 730

Giovanni Angileri (Caf Uil) a Tgcom24: "Le nuove detrazioni e i segreti, ecco come fare il 730"

Giovanni Angileri, presidente del Caf Uil e coordinatore della Consulta dei Caf, fornisce consigli e istruzioni pratiche sul 730

27 Mag 2026 - 12:50
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