In arrivo da tutto il Perù

La gioventù del Papa arriva a Lima e accoglie Leone

Oratori, gruppi parrocchiali, studenti universitari. Il Papa: "Voi un segno di speranza"

di Fabio Marchese Ragona
13 Nov 2026 - 09:13
01:32 
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