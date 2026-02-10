Giorno del Ricordo: la storia di Arnaldo Harzarich, l'"angelo delle foibe"

Le prime righe di una storia troppo a lungo dimenticata le ha scritte lui: Arnaldo Harzarich, maresciallo dei vigili del Fuoco, in servizio a Pola. Tra l'ottobre del 1943 e il febbraio del 1945 recuperò oltre 250 corpi, strappandoli alle profondità delle foibe, dove erano stati gettati dagli uomini di Tito. Fu tra i primi a scoprire quell'orrore. Per due anni Harzarich, insieme con una squadra di volontari, si calerà in quelle strette gole di pietra, contribuendo a raccontare un pezzo di storia. Ma quello che la storia celebrerà come l'angelo delle foibe, fu a lungo perseguitato.