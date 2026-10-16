Giornate nazionali, lo scrittore Abbate a Tgcom24: "Mattarella ha ragione, sono troppe"

"Perché non promulgare la Giornata nazionale per il budino?". La provocazione arriva direttamente dallo scrittore e opinionista Fulvio Abbate che, intervistato da Tgcom24, concorda con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Le giornate nazioni celebrate in Italia sono troppe". Il capo dello Stato ha da poco promulgato la Giornata per il riciclo della carta, così come quella per la meraviglia, ma nel farlo non ha risparmiato una frecciatina ai legislatori: "Desidero far presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei". Parole che hanno incontrato il favore di Abbate: "Mattarella ha ragione, perdono di valore, si svuotano e diventano burocratiche, anche le più serie". Infine una battuta: "Mi è tornata in mente quella poesia in cui si propone di indire una riunione per chiudere tutte le riunioni..."