Giornata di festa nel mondo islamico per l'ultimo giorno di Ramadan

Giornata di festa nel mondo islamico per l'Eid al-Fitr, la ricorrenza dell'ultimo giorno di Ramadan. Più di due miliardi di fedeli dal Marocco all'Indonesia si ritrovano per le usanze rituali, che variano da nazione a nazione, ma sono in genere caratterizzate da abbondanti "banchetti" dopo il mese di digiuno e preghiere collettive. Il Ramadan è la seconda maggiore festività islamica dopo il Giorno del Sacrificio e consiste nell'astensione da cibo nelle ore diurne, bevande, fumo e rapporti sessuali.