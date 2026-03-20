Giornata di festa nel mondo islamico per l'ultimo giorno di Ramadan
Più di due miliardi di fedeli dal Marocco all'Indonesia si ritrovano per le usanze rituali
Giornata di festa nel mondo islamico per l'Eid al-Fitr, la ricorrenza dell'ultimo giorno di Ramadan. Più di due miliardi di fedeli dal Marocco all'Indonesia si ritrovano per le usanze rituali, che variano da nazione a nazione, ma sono in genere caratterizzate da abbondanti "banchetti" dopo il mese di digiuno e preghiere collettive. Il Ramadan è la seconda maggiore festività islamica dopo il Giorno del Sacrificio e consiste nell'astensione da cibo nelle ore diurne, bevande, fumo e rapporti sessuali.