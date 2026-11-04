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Giornata delle forze armate, Mattarella rende omaggio all'Altare della Patria

Anche la premier Meloni ha reso onore a tutti coloro che hanno servito la patria

di Laura Berlinguer
04 Nov 2026 - 13:05
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