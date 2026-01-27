Giornata della memoria, le celebrazioni al Quirinale
La senatrice a vita Liliana Segre: "Non si può usare Gaza contro giorno della memoria"di Alessandra Maria Chertizza
"In questa giornata torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni. Una pagina buia della storia italiana", afferma la premier Giorgia Meloni. Bandiere a mezz'asta nei palazzi del potere, "per rendere omaggio alle vittime della Shoah", scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa. Intanto i pro-Pal sfidano i divieti della Questura e annunciano una manifestazione davanti a Montecitorio per protestare contro il disegno di legge Delrio che introduce norme per combattere l’antisemitismo.