Meloni su impegni Nato: "Li rispettiamo, ma vogliamo stabilire noi le priorità"
"Vogliamo rispettare gli impegni, lo stiamo già facendo, ma lo vogliamo anche fare in modo sostenibile", ha dichiarato la presidente del Consiglio
Giorgia Meloni è stata chiara a riguardo degli impegni Nato. Durante il suo intervento al vertice di Ankara, Turchia, ha ribadito l'impegno dell'Italia. Che però vuole seguire determinati "tempi, modi e priorità". Poi è arrivata anche una battuta sulla quantità di militati impiegati sul campo.