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Giorgia Meloni a "Mattino Cinque": "Soldi non possono esserci solo per la difesa"

La premier Giorgia Meloni, ospite a "Mattino Cinque", ha ribadito la richiesta all'Ue di sospendere il Patto di stabilità

28 Mag 2026 - 10:53
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