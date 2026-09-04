Ormai 1.413 giorni fa

Giorgia Meloni, le prime immagini da premier: "Siamo a un punto di partenza"

Dalla gioia dei festeggiamenti al giuramento fino alla classica cerimonia della campanella

04 Set 2026 - 19:04
01:12 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
giorgia meloni
fdi