Giorgia Meloni in Kuwait, accordo sui carburanti: prezzi calmierati più a lungo

La visita di Giorgia Meloni in Kuwait porta un primo risultato sul fronte del contenimento dei prezzi dei carburanti. Al termine di un colloquio con la premier, l'emiro si è reso disponibile a prorogare il price cap su benzina e gasolio già applicato le scorse settimane dai distributori del gruppo Q8. Inoltre, nel corso della visita, siglati anche quattro accordi di cooperazione con l'Emirato. Sul fronte italiano, intanto, anche Eni conferma il mantenimento dei prezzi di benzina e gasolio fino a fine anno.