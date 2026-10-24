L'intesa

Giorgia Meloni in Kuwait, accordo sui carburanti: prezzi calmierati più a lungo

L'emiro si rende disponibile a prorogare il price cap su benzina e gasolio

di Enrico Laurelli
24 Ott 2026 - 12:20
01:17 
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La visita di Giorgia Meloni in Kuwait porta un primo risultato sul fronte del contenimento dei prezzi dei carburanti. Al termine di un colloquio con la premier, l'emiro si è reso disponibile a prorogare il price cap su benzina e gasolio già applicato le scorse settimane dai distributori del gruppo Q8. Inoltre, nel corso della visita, siglati anche quattro accordi di cooperazione con l'Emirato. Sul fronte italiano, intanto, anche Eni conferma il mantenimento dei prezzi di benzina e gasolio fino a fine anno.

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