il messaggio della premier

Meloni: "Il centro non è stare a metà strada, è una cultura che abbiamo messo nell'azione di governo"

La presidente del Consiglio interviene al tradizionale appuntamento democristiano di Saint-Vincent

04 Ott 2026 - 20:15
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Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo del centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di Saint-Vincent "Il partito italiano, dalla Dc a Berlusconi e Meloni", organizzato da Gianfranco Rotondi. "Quando all'orizzonte ci sono le elezioni, si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada", afferma la presidente del Consiglio. Per Meloni si tratta invece di "una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo".

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