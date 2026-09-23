Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella: "Da ministro scriveva circolari sul tetto degli stranieri in classe"

"Quando Sergio Mattarella era ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe". Così Giorgia Meloni ha difeso la norma che mira a porre un tetto massimo agli studenti non italiani in aula durante un'intervista a Cinque minuti su Rai1. La premier Giorgia Meloni ha contestato quella che ha definito "interpretazione prevalente" delle parole di Mattarella. Stando a quanto ha sostenuto Meloni, le parole pronunciate dal capo di Stato - in particolare "la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti" - sarebbe stata letta da altri come una "contestazione all'iniziativa del governo". "Personalmente non la leggo così", ha aggiunto la presidente del Consiglio. Posizioni che scatenano la reazione delle opposizioni, con la segretaria del Pd Elly Schlein che parla di provocazioni, accusando la premier di mancanza di senso dello Stato, seguita a ruota dal Movimento 5 Stelle e AVS.

