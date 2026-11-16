Giorgia Meloni alla control room interfoze di Napoli: "Orgogliosa e soddisfatta"

Giorgia Meloni a Napoli visita il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dove si trova la control room interforze che monitora i siti della Terra dei fuochi. "Sono molto orgogliosa e soddisfatta di quello che ho visto qui", afferma la premier. Poi la visita a sorpresa a Caivano e l'incontro con padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde, che dice: "La premier mi ha promesso che continuerà a lavorare per il nostro comune e porterà a compimento ciò che ha iniziato".