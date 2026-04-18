Giorgia Meloni all'Assemblea Nazionale di Federalberghi: "Turismo racconta cosa significa essere italiani"

"Il turismo è in buona sostanza un pezzo di noi… il turismo è il comparto che ci identifica e caratterizza e racconta al mondo meglio di ogni altra cosa significa essere italiani" a dirlo è la premier Giorgia Meloni intervenuta alla 76esima assemblea di Federalberghi a Roma. Molto più di un settore strategico della nostra economica, con un valore che supera il 13% del prodotto interno lordo. Più di 300 gli imprenditori intervenuti da tutta Italia. Una festa, l’ha definita il presidente Bernabò Bocca, riconfermato alla guida della Federazione, ma anche un momento di riflessione sulle priorità del settore: regolamentazione degli affitti brevi, lotta all’abusivismo, valorizzazione dei borghi.