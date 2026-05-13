durante il "premier time"

Giorgia Meloni al Senato: "Entro l'estate via libera a legge delega per il nucleare"

"Verranno firmati anche i decreti attuativi per la ripresa della produzione nucleare in Italia" ha affermato la premier

13 Mag 2026 - 16:59
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