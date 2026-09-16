l'intervista

Giorgia Meloni a "10 Minuti": "L'abolizione del bollo sarà strutturale"

Dopo la conferenza stampa al consiglio dei ministri, la premier è intervenuta anche durante la trasmissione di Nicola Porro

16 Set 2026 - 19:59
01:11 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video evidenza