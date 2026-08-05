CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Giorgetti: "Chiederemo all'Ue lo 0,6% per l'energia e lo 0,9% per la difesa"

L'intervento del ministro dell'Economia alla Camera dei deputati

di Laura Berlinguer
05 Ago 2026 - 12:20
01:33 
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