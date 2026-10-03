nella Riserva del Wadi Rum

In Giordania il volo dei paracadutisti sull'iconico deserto rosso

Atleti provenienti da tutto il mondo si sono lanciati dai cesti delle mongolfiere e hanno volato con le tute alari sopra la Riserva del Wadi Rum

03 Ott 2026 - 09:24
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