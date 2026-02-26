Giordania, Harry e Meghan in ospedale per incontrare i feriti evacuati da Gaza

Il principe Harry e sua moglie Meghan, duca e duchessa di Sussex, hanno incontrato alcuni pazienti evacuati da Gaza che stanno ricevendo cure presso l'ospedale specializzato di Amman. La visita è avvenuta durante i due giorni che la coppia sta trascorrendo in Giordania con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per mettere in luce gli sforzi compiuti a sostegno delle comunità colpite da conflitti e sfollamenti.