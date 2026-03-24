nel film cult
Quando Gino Paoli cantò nel cameo per il film "Sapore di mare 2"
Il cantautore nel finale del celebre film cantava la sua "Sapore di sale" alla Capannina di Forte dei Marmi
24 Mar 2026 - 17:06
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Il cantautore nel finale del celebre film cantava la sua "Sapore di sale" alla Capannina di Forte dei Marmi
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