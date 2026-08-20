Giappone, treno espresso travolge e uccide quattro operai

Quattro operai sono morti in Giappone dopo essere stati travolti da un treno mentre effettuavano alcuni lavori di manutenzione su un binario nella città di Kanuma, a circa 130 km a nord di Tokyo. "Quando i servizi di emergenza sono arrivati sul posto, tre operai erano ancora intrappolati sotto il treno, mentre il quarto era sulla banchina", ha detto un membro dei vigili del fuoco all'Afp, aggiungendo che erano tutti privi di sensi quando sono stati portati in ospedale. Una tragedia che colpisce in maniera particolare, visto che le ferrovie giapponesi vantano uno dei migliori record di sicurezza al mondo, con incidenti mortali estremamente rari grazie agli elevati livelli di manutenzione e formazione, nonché all'uso di tecnologie avanzate.