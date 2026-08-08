Giappone, tifone Dolphin si abbatte su Okinawa: cinque feriti

La perturbazione dovrebbe raggiungere le coste orientali e meridionali della Cina tra la tarda giornata di domenica e le prime ore di lunedì. Le autorità dello Zhejiang hanno innalzato al massimo livello l'allerta tifone lungo la costa, sospendendo le attività portuali e 162 collegamenti passeggeri via mare. L'aeroporto di Ningbo sospenderà tutti i voli domenica. Piogge intense e forti venti sono attesi nella Cina orientale fino al 12 agosto, anche nell'area di Shanghai. In alcune zone dello Zhejiang orientale le precipitazioni potrebbero superare i 600 millimetri. Disagi anche a Taiwan, dove sono stati cancellati 63 voli internazionali. Il tifone ha inoltre provocato nuove tensioni tra Pechino e Taipei dopo che la Cina ha ordinato alle navi nello Stretto di Taiwan di attenersi alle proprie disposizioni sul traffico marittimo. Taipei ha definito la misura "ridicola".