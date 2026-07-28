Terremoto in Giappone, devastanti esplosioni nel centro commerciale a Kumamoto: "Numero di vittime considerevole"

Dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha scosso il Giappone, ci sarebbero state diverse esplosioni all'interno del centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto. All'interno della struttura, dilaniata dalla deflagrazione, sarebbero rimaste intrappolate diverse persone. Secondo l'emittente televisiva Tbs, sarebbe collassato il secondo pianto del centro commerciale: ci sarebbe un "numero considerevole di vittime".