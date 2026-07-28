Terremoto in Giappone, devastanti esplosioni nel centro commerciale a Kumamoto: "Numero di vittime considerevole"
Violenta scossa provoca crolli e deflagrazioni nell'affollato Aeon Mall. Fumo denso, scene di panico ed edifico parzialmente distrutto
Dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha scosso il Giappone, ci sarebbero state diverse esplosioni all'interno del centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto. All'interno della struttura, dilaniata dalla deflagrazione, sarebbero rimaste intrappolate diverse persone. Secondo l'emittente televisiva Tbs, sarebbe collassato il secondo pianto del centro commerciale: ci sarebbe un "numero considerevole di vittime".
Le immagini
Da alcuni video, che stanno circolando online, si vede un fitto fumo grigiastro uscire dall'edificio mentre decine di persone fuggono di corsa. Riprese dall'alto mostrano l'edificio completamente distrutto in alcune sue parti.
Il precedente
La prefettura di Kumamoto era già stata devastata da un doppio sisma di magnitudo 6.5 e 7.3 dieci anni fa, che aveva mietuto 270 vittime. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento.