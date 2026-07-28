Edifici sventrati e treni ribaltati

Terremoto in Giappone, la devastazione del sisma vista dall'alto

Tra le immagini riprese da un drone anche ciò che rimane del centro commerciale dilaniato da un'esplosione

28 Lug 2026 - 15:55
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
giappone
terremoto