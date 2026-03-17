Giappone, sbocciano i primi ciliegi tra lo sguardo ammirato dei turisti
Sono molti i visitatori già arrivati"sulle rive del fiume Meguro per restare incanti davanti a uno dei fenomeni più tipici del Paesedi Elisabetta Biraghi
In Giappone è cominciata la stagione dell'Hanami, lo sguardo ammirato della popolazione alla fioritura dei ciliegi. Macchine fotografiche alla mano, telecamere e cellulari per i selfie per immortalare l'inizio della primavera, questa tradizionale attività attira molti turisti sulle rive del fiume Meguro, per quasi 4 chilometri, dove circa 800 alberi regalano uno spettacolo celebre in tutto il mondo.