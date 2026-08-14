Giappone: piogge torrenziali vicino Tokyo, quattro morti

Le piogge torrenziali che durante nelle ultime ore hanno colpito le città a est di Tokyo hanno allagato strade e decine di abitazioni, lasciato migliaia di persone bloccate, causato interruzioni di corrente e provocato la morte di almeno quattro persone, mentre un'altra risulta dispersa. L'Agenzia meteorologica giapponese ha ridotto il livello dell'allerta più grave per piogge intense nella prefettura di Chiba, ma prevede ulteriori piogge anche nelle prossime ore. Circa 4.000 persone hanno trascorso la notte alla stazione ferroviaria di Soga. Altre migliaia di persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita a causa del blocco dei treni. Centinaia di persone hanno trovato rifugio in un edificio governativo a Chiba.