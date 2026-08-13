Giappone, piogge torrenziali flagellano il Paese: evacuate 177mila persone

Le autorità di tre prefetture del Giappone, Ibaraki, Saitama e Chiba, hanno ordinato l'evacuazione di quasi 177mila persone a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul Paese nelle scorse ore. "Sono stati emessi ordini di evacuazione per 176.900 persone nelle prefetture di Ibaraki, Saitama e Chiba a causa delle forti piogge", ha comunicato l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri. Più di 45mila abitazioni sono rimaste senza elettricità a Chiba, ha aggiunto l'agenzia citando i dati della società Tokyo Electric Power Grid. Le autorità della prefettura hanno dichiarato un'allerta speciale di livello cinque per le forti precipitazioni. L'Agenzia ha invitato la popolazione delle aree interessate dalle violente precipitazioni localizzate a "mettersi immediatamente al sicuro". Le tre prefetture si trovano nei pressi dell'area metropolitana di Tokyo.