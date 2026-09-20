Addio agli Izakaya

Giappone, la mattanza degli storici ristoranti di quartiere

I clienti spendono sempre meno, e tenere aperti i battenti costa sempre di più

di Viviana Guglielmi
20 Set 2026 - 19:19
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
giappone
ristoranti
video tg