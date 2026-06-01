Tutti a immortalare la scena

Giappone, la cerimonia di rilascio degli Ibis

Presenti anche"il principe ereditario Fumihito e la principessa Akishino al taglio del nastro

01 Giu 2026 - 11:19
00:28 
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