Giappone, incendio distrugge un tempio di 1.200 anni fa dedicato alla sacra "fiamma eterna"

Un devastante incendio ha distrutto un tempio giapponese nella parte occidentale del Paese. Si dice che la Sala Reikado del Tempio Daishoin, nella prefettura di Hiroshima, ospitasse una fiamma "inesauribile". Secondo l’associazione turistica di Miyajima, la "fiamma eterna" fu accesa originariamente da un monaco buddista nell’anno 806 e si ritiene che abbia continuato a bruciare ininterrottamente per oltre 1.200 anni. Era utilizzata per accendere la fiamma eterna del Parco Memoriale della Pace di Hiroshima, che commemora le vittime del bombardamento atomico del 1945. Secondo quanto riportato dai media locali, i vigili del fuoco hanno affermato che la sala potrebbe aver preso fuoco a causa della fiamma sacra, aggiungendo che la fiamma è stata preservata e messa al sicuro.