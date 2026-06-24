una folla di sostenitori ad attenderlo

Gianni Alemanno all'uscita dal carcere di Rebibbia: le prime immagini

L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni

24 Giu 2026 - 10:16
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