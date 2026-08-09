Giallo sul video di Khamenei: ecco le immagini diffuse dai media iraniani

Quello diffuso da Mehr è "il primo video" che mostra Mojtaba Khamenei da quando ha assunto l'incarico di Guida Suprema dopo la morte del padre Ali lo scorso 28 febbraio, all'inizio dei bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele su Teheran. Dal giorno della nomina, l'ayatollah non è mai apparso in pubblico, limitandosi a dichiarazioni scritte lette dalla televisione di Stato. Ciò ha alimentato le speculazioni sulla sua salute.