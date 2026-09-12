Giacomoni (Consap): "Allungare la durata dei mutui, anche fino a 50 anni"

"Oggi sono venuto anche per lanciare un appello al governo e alle banche. Visto l'aumento dei tassi di interesse, è ovvio che aumenteranno le rate. Quindi, sarebbe secondo me importante non solo rifinanziare il fondo - come il governo ha già fatto e farà -, ma bisognerebbe dire alle banche che in questo momento, per ridurre le rate, devono allungare la durata dei mutui, anche fino a 50 anni. L'allungamento della vita media e le prospettive di vita lo consentono, quindi, se vogliamo che i giovani continuino ad acquistare la prima casa attraverso il mutuo grazie alla garanzia di Consap dell'80%, le banche devono avere il coraggio di fare i mutui anche a 50 anni. In questo modo, nonostante l'aumento dei tassi, le rate si possono ridurre", ha aggiunto.