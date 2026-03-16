Conto alla rovescia per il "Grande Fratello Vip": martedì 17 marzo il debutto

Da martedì 17 marzo prende il via su Canale 5 la nuova edizione del "Grande Fratello Vip", condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Con l’apertura ufficiale della Porta Rossa, altri 12 concorrenti entreranno nella casa, completamente rinnovata, dove tra battibecchi e racconti a cuore aperto il pubblico potrà interagire in tempo reale. L'avventura anticipata dei protagonisti dell’Open House ha già coinvolto oltre un milione di utenti su Mediaset Infinity, visibile ora 24 ore su 24.