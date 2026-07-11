Gerusalemme, il bar che spacca il mondo ebraico rimanendo aperto durante lo Shabbat

C'è un bar in centro a Gerusalemme che sta dividendo gli ebrei. Specialmente quelli ultraortodossi, che proprio non hanno mandato giù la decisione del locale di rimanere aperto durante lo Shabbat, ovvero il sabato, che per il mondo ebraico corrisponde al giorno della preghiera. E del riposo. In poche settimane il caffè Basimta è diventato un caso, tanto che per la giornata di oggi ha richiamato decine di manifestanti, pro e contro. Yoel, il proprietario, assicura che non c'è alcuna provocazione dietro la decisione di restare aperti: “Per noi è un modo di venire incontro a chi vuole un posto aperto il sabato. Sono pochissimi i bar nel centro della città, ma i laici sono moltissimi”.