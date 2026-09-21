Germania, per Merz il voto è "un disastro" ma non lascia: "Voglio continuare a guidare il Paese"

L'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di una Germania che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di Afd ha vinto nel secondo Land dell'est, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la Cdu, per la prima volta nella sua storia, non è entrata nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9%, sotto il limite dell'ingresso. La Sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la pasionaria Elif Eralp che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il "disastro", non molla