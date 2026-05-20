Germania, le impressionanti misure di sicurezza per l'arrivo del missionario malato di Ebola

Un cittadino americano colpito da Ebola è arrivato in Germania dove sarà curato. Le istituzioni americane hanno chiesto al governo tedesco un aiuto per curare un paziente risultato positivo alla malattia durante un viaggio di lavoro in Congo. A confermare l'informazione è stato il ministero della Salute tedesco: sconosciuto la struttura sanitaria dove è ricoverato assieme ad altre sei persone con cui ha avuto contatti. La Germania ha esperienza delle cure e della gestione di questa grave patologia infettiva, ed è a un numero relativamente ridotto di ore di aereo.