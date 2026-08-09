Germania, linea dura di Merz sui migranti: alcuni torneranno in Italia

La Germania è pronta a espellere i migranti verso l’Italia. Secondo fonti di stampa il governo di Berlino guidato dal cancelliere Merz ha deciso di applicare la linea dura nei confronti degli immigrati con conseguenze anche per il nostro paese. Dal 2022, circa 350mila migranti sono arrivati nel nostro paese: molti non si sono fermati ma hanno proseguito il viaggio verso le città oltre confine. A Roma il governo si è sempre rifiutato di riprendere quei richiedenti asilo, rimasti da allora fermi in un limbo nei centri tedeschi.

