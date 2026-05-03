un salvataggio lungo 60 giorni

Germania: la balena Timmy è libera nel Mare del Nord

La megattera era rimasta intrappolata nei fondali al largo del porto di Wismar, sulla costa tedesca. Il suo salvataggio, è durato 60 giorni

di Luca Pesante
03 Mag 2026 - 12:51
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