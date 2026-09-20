Elezioni regionali

Germania: l'AfD balza in avanti nel"Meclemburgo-Pomerania, a Berlino guida la Linke

Ovunque, netto il crollo della Cdu, partito del cancelliere Merz

di Enrico Laurelli
20 Set 2026 - 22:00
01:40 
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