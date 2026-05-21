il suo primo bagnetto

Germania, allo zoo di Berlino è nato un raro cucciolo di ippopotamo pigmeo

Si tratta di una femmina ed è nata lo scorso 9 maggio: non ha ancora un nome e ha già raggiunto i dieci chili di peso

21 Mag 2026 - 15:55
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