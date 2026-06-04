Germania, incidente per un aereo Lufthansa a Francoforte: ci sono dei feriti

Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte: il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12:45. L'aereo con il numero di volo LH450 avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri. "Mentre era in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è retratto inaspettatamente", ha spiegato un portavoce della compagnia, descrivendo la dinamica dell'incidente. "Al momento dell'incidente, a bordo c'erano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica", ha comunicato il portavoce. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Le immagini dell'incidente mostrano che il velivolo è gravemente danneggiato.