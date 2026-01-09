Germania, esplode una palazzina per fuga di gas: morta una famiglia italiana

La mattina di giovedì 8 gennaio, a causa di una fuga di gas, una palazzina è esplosa ad Albstadt, nel sud della Germania. L'edificio è stato completamente distrutto e la famiglia che vi si trovava al suo interno è morta. Si tratta di Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e del loro figlio Bryan, di sei anni. I tre sono stati identificati dal Comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, che sui social ha espresso il proprio dolore e cordoglio per la tragica scomparsa della famiglia.