Tragedia ad Albstadt

Germania, esplode una palazzina per fuga di gas: morta una famiglia italiana

Si tratta di una coppia di 33 e 30 anni e del loro figlio di"sei"anni"

09 Gen 2026 - 16:04
00:46 

La mattina di giovedì 8 gennaio, a causa di una fuga di gas, una palazzina è esplosa ad Albstadt, nel sud della Germania. L'edificio è stato completamente distrutto e la famiglia che vi si trovava al suo interno è morta. Si tratta di Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e del loro figlio Bryan, di sei anni. I tre sono stati identificati dal Comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, che sui social ha espresso il proprio dolore e cordoglio per la tragica scomparsa della famiglia.  

