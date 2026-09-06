Germania, elezioni in Sassonia-Anhalt: il partito di estrema destra Afd trionfa

Giornata elettorale decisiva in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha la meglio sulla Cdu. Gli occhi dell'intera Europa sono puntati sulla Sassonia-Anhalt, il Land più povero e con gli elettori più anziani della Germania, dove le urne si sono aperte questa mattina per un voto che porta per la prima volta dal 1945 l'estrema destra al potere. A guidare l’AfD in quella che una volta era la Prussia e poi parte della Germania dell’Est, il 35enne Ulrich Siegmund, carismatico re dei social e dal programma che spaventa: remigrazione, milizie per l'ordine pubblico, superamento del senso di colpa per il nazismo, fine dell'obbligo scolastico, classi separate per disabili e figli di migranti. La scommessa dell’AfD è di riuscire a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi per governare per la prima volta da sola: un trampolino per conquistare in futuro l'intero Paese. Se non ce la facesse, il problema sarà tutto per la Cdu: dovrà scegliere se allearsi nel Land con l'estrema destra o con gli ex comunisti della Linke. In ogni caso, un problema per il cancelliere Merz, in calo di popolarità e con all'orizzonte un altro voto decisivo, tra due settimane, per la città di Berlino.