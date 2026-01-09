Logo Tgcom24
Tragedia ad Albstadt

Germania, crolla una palazzina per una fuga di gas: morta coppia siciliana col figlio

La tragedia non lontano da Stoccarda dove la famiglia italiana viveva da circa dieci anni

09 Gen 2026 - 19:04
01:10 

Intorno alle cinque del mattino di giovedì 8 gennaio un boato assordante ha scosso il quartiere e, soprattutto, non ha lasciato scampo a Francesco Liparoto, 33 anni, Nancy Giarraca, 30, e il loro bambino di sei anni, Bryan. Originari di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, sono loro le vittime dell'esplosione che ha distrutto la palazzina nella quale abitavano ad Albstadt, nel sud della Germania. L’ipotesi principale è quella di una fuga di gas. Ferita anche una 23enne residente nello stabile vicino a quello esploso.

video evidenza
germania