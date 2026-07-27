Germania, come funziona la task force per "deradicalizzare" gli estremisti islamici
In questi percorsi"gli esperti forniscono supporto psicologico smontando la logica dietro le tesi più"radicalidi Leonardo Mochi
Quasi la metà dei musulmani sotto i 40 anni in Germania preferisce la sharia, la legge sacra dell'islam, alla democrazia. È quanto emerge da una ricerca condotta dal monitoring system and transfer platform for radicalization, progetto che si occupa dell'estremismo nel paese. un dato che accostato a quanto accaduto al gay Pride di Berlino riaccende l'allarme jihadismo. Per contrastare il fenomeno, la Repubblica Federale organizza programmi di "deradicalizzazione" che mirano a eliminare l'ideologia violenta nei soggetti a rischio.