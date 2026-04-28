Germania, nuovo tentativo per salvare la balena Timmy
L'animale sarà trascinato"su una chiatta per riportarla al largo. Preoccupano le condizioni del mare
Continuano le operazioni di salvataggio della balena Timmy, rimasta bloccata nella baia di Poel, in Germania. Gli esperti sarebbero pronti a trascinare il cetaceo su una chiatta per poi portarla in acque profonde. A rendere possibile questo nuovo tentativo è l'aumento del livello del mare previsto. Nel frattempo, la balena viene mantenuta stabile con galleggianti per impedirgli di arrivare a riva.