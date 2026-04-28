arenata da settimane

Germania, nuovo tentativo per salvare la balena Timmy

L'animale sarà trascinato"su una chiatta per riportarla al largo. Preoccupano le condizioni del mare

28 Apr 2026 - 09:07
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Continuano le operazioni di salvataggio della balena Timmy, rimasta bloccata nella baia di Poel, in Germania. Gli esperti sarebbero pronti a trascinare il cetaceo su una chiatta per poi portarla in acque profonde. A rendere possibile questo nuovo tentativo è l'aumento del livello del mare previsto. Nel frattempo, la balena viene mantenuta stabile con galleggianti per impedirgli di arrivare a riva.

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